ESQUÍ PARALPÍ
Doble cita de la Copa del Món de descens per a Roger Puig a Santa Caterina
Després de la bona estrena de la setmana passada a Àustria, Roger Puig afronta una doble cita a la Copa del Món, amb les dues curses de descens programades a l’estació italiana de Santa Caterina. L’esquiador va tenir ahir la jornada d’entrenament, en què va marcar el novè temps, amb un registre d’1’10”02, que va deixar-lo a 2”43 del primer classificat, el suís Robin Cuche. Puig va anar de menys a més, ja que al primer parcial havia estat 15è, però va anar progressant per fer el novè registre al segon i el sisè a l’últim tram de la baixada, fins a ser novè a l’arribada.
Puig va ser novè a l’entrenament oficial d’ahir
Puig tindrà dos descensos a Santa Caterina i la primera de les proves serà avui, a partir de les 11.00 hores. L’esquiador arrencarà amb el dorsal 11 de 27 competidors, amb l’objectiu de refermar les bones sensacions que va mostrar a l’estrena de la temporada i seguir evolucionat de cara al gran objectiu del curs, els Jocs Paralímpics.