L’Automòbil Club guanya el premi FIA Innovation Challenge per la formació de pilots de drons
El guardó va ser entregat el dijous passat
L’Automòbil Club d’Andorra (ACA CLUB) ha estat proclamat guanyador global de la Regió I (Europa, Orient Mitjà i Àfrica) del FIA Innovation Challenge 2025, un guardó que reconeix els projectes més innovadors impulsats per clubs membres de la Fédération Internationale de l’Automobile (FIA). El premi es va lliurar el passat dijous en el marc de les Assemblees Generals de la FIA celebrades a Taixkent (Uzbekistan).
El projecte distingit és l’adaptació i implementació d’un programa de formació certificada per a pilots de drons, desenvolupat conjuntament amb l’empresa andorrana AEROFOR, i pensat específicament per als automobil clubs d’arreu del món. La formació combina continguts digitals i pràctics i permet als participants preparar-se per als exàmens oficials de pilot de drons de l’Agència Europea de Seguretat Aèria (EASA).
Redacció
El director general d’ACA CLUB, David Fraissinet, va recollir el guardó personalment. Amb aquest reconeixement, l’ACA se suma als clubs premiats d’Austràlia, Canadà i Argentina, guanyadors a la resta de regions del món.
El president de la FIA, Mohammed Ben Sulayem, ha felicitat l’ACA i el seu president, Enric Tarrado Vives, destacant el lideratge tecnològic del club andorrà. Tarrado ha subratllat que aquest assoliment “reforça el paper d’Andorra com a país pioner en mobilitat vertical” i referma el compromís de l’entitat amb una mobilitat més segura, intel·ligent i sostenible.