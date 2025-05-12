Reconeixement
L'Automòbil Club guanya un premi FIA per la formació de pilots de drons
La iniciativa és innovadora en l'àmbit de la mobilitat vertical
L'Automòbil Club ha estat un dels guanyadors del FIA Innovation Challenge 2025 per la iniciativa innovadora de mobilitat vertical, que es basa en la formació de pilots de drons i l'oferta de serveis especialitzats per a organitzadors d'esdeveniments, serveis públics i entitats privades. La iniciativa situa a Andorra com a referent internacional en l'àmbit de la mobilitat vertical, ja que la Federació Internacional de l'Automòbil (FIA) destaca que el projecte "és una de les propostes més impactants de la Regio I", que inclou Europa, Orient Mitjà i Àfrica. "Aquest reconeixement internacional posa en relleu el compromís del club amb la innovació i la sostenibilitat.", ha expressat el president de l'ACA, Enric Tarrado Vives, apuntant que "Andorra es consolida com a país pioner en la integració de tecnologies emergents per a millorar la mobilitat i la seguretat".