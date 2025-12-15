BÀSQUET
Kostadinov signa pel MoraBanc fins al 2028
L'ala-pivot arriba lliure després de rescindir amb el Tenerife
El MoraBanc Andorra ha confirmat el fitxatge de Kostas Kostadinov, que signarà pel conjunt tricolor pel que resta de temporada i dues campanyes més, és a dir fins al 30 de juny del 2028. Es tracta d'un ala-pívot búlgar de 22 anys i 2,03 d'alçada que arriba lliure després de rescindir ahir mateix el seu contracte amb La Laguna Tenerife per sortir en busca de minuts.
Kostadinov 'in' Bassas 'out'
Marc Basco
Sobre aquesta incorporació, el director esportiu del club, Francesc Solana, ha manifestat que "És una incorporació important per nosaltres. Un jugador que feia temps que seguíem i que ara hem pogut aprofitar l’oportunitat de mercat que se’ns ha presentat al davant" i ha agregat que "és jove però amb experiència a la lliga, és un fitxatge de futur que ve a Andorra amb ambició per créixer.”