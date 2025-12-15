BÀSQUET
Kostadinov 'in' Bassas 'out'
El MoraBanc mou fitxa al mercat i incorporarà l’ala-pivot búlgar de 22 anys i 2,03 que fins ara jugava al Tenerife
La direcció esportiva del MoraBanc Andorra ha començat a sacsejar l’arbre a la recerca de moviments a la plantilla per millorar l’equip després del baix rendiment que estan mostrant alguns dels fitxatges. Durant la jornada d’ahir el club va confirmar la marxa de Ferran Bassas, que va signar pel BAXI Manresa fins a final de temporada, i està previst que en les properes hores l’entitat de la Baixada del Molí confirmi l’arribada de l’ala-pivot Kostas Kostadinov per tal de reforçar el joc interior de l’equip de Joan Plaza. Es tracta d’un 4 de 22 anys i amb 2,03 metres d’alçada que va començar la temporada a La Laguna Tenerife, i que ahir va desvincular-se del club canari després “d’haver demanat la seva sortida”, segons va explicar l’entitat de Tenerife. A més, ocupa plaça de jugador de formació.
Nascut el 2003 a Bulgària, va incorporar-se a la base del Reial Madrid amb tot just 13 anys, però no va arribar a fer el salt al primer equip. De fet, la seva trajectòria va a seguir a la LEB a les files del Palma abans de fitxar pel Tenerife l’estiu següent. Durant els dos primers anys el club de l’illa va cedir-lo al Palència i a l’Alacant, i no va ser fins al curs passat quan va quedar-se al conjunt canari i va disputar 19 duels amb sis minuts i mig de mitjana amb 2,1 punts, 1,2 rebots i 1,5 crèdits de valoració per partit. Enguany, Kostadinov tot just ha disputat quatre estonetes amb menys de quatre minuts per partit i 1,8 punts, 0,5 rebots i 1,3 crèdits de valoració. Es tracta d’un jugador amb una capacitat atlètica important, i bon finalitzador ofensivament, que no ha tingut oportunitats al Tenerife en un joc interior que compta amb Shermadini, Guerra, Abromaitis i Doornekamp.
Sobre Ferran Bassas, el base català deixa el MoraBanc Andorra un any i mig després de la seva arribada, i després d’anant perdent protagonisme a poc a poc. El curs passat va disputar 26 duels amb 15 minuts per matx, mentre que enguany tot just n’ha jugat 7 amb 7 minuts de mitjana, motiu que va dur el jugador de Barcelona a demanar al club la seva sortida, tal com va confirmar l’entitat tricolor en un comunicat. El català seguirà ara la seva trajectòria a Manresa, que ahir va anunciar la seva incorporació fins a final de temporada.
Més moviments
Aquests dos moviments no seran els últims que farà la direcció esportiva del MoraBanc, i és que amb l’arribada de Kostadinov, la previsió és que surti un dels ala-pivots que té actualment la plantilla, amb totes les mirades posades en McKoy. El nord-americà venia com la gran aposta del mercat, i està tenint un rendiment per sota de l’esperat després dels deu primers partits del curs amb tot just 5,6 punts i 2,8 rebots per duel disputat. A més, amb la marxa de Ferran Bassas, es valora també incorporar un altre exterior per poder completar així una rotació de 12 jugadors, a més d’Aaron Ganal.
PLAZA, CRÍTIC AMB L'EQUIP MALGRAT EL TRIOMF DAVANT DEL GRANADA
Per últim, respecte a la situació classificatòria, va manifestar que “m’agradaria tenir tres victòries més per no dir quatre abans d’acabar la primera volta, però venen rivals difícils” i va cloure que “sobre portar-ne quatre ara, si som equànimes, les estadístiques comencen a ser vàlides. Quants partits hauríem pogut guanyar i no ho hem fet? Pocs”.
“L’únic exigible per la nostra part és evitar regals”