ESQUÍ ALPÍ
Cande Moreno s'estrena a la Copa del Món dins dels punts
L'esquiadora ha finalitzat en 26è lloc al descens de Saint Moritz sortint amb el dorsal 51
Cande Moreno ha encetat la temporada de la Copa del Món per la porta gran finalitzant dintre del Top-30 i entrant a la zona de punts per tercera vegada a la seva carrera. L'esquiadora ha acabat en 26è lloc al descens de Saint Moritz (Suïssa) que obria el circuit mundial en velocitat, i suma cinc punts a la classificació general d'aquesta disciplina. Moreno arrencava amb el dorsal 51 de 61 participants, i ha fet una baixada seriosa ja des de l'inici marcant parcials dintre del Top-30 i finalment ha estat 26a amb un registre d'1'32"17 que l'ha deixat a 2"54 de la vencedora, la nord-americana Lindsay Vonn. L'esquiadora tindrà demà un nou descens a l'estació suïssa, mentre que diumenge serà torn pel supergegant.
Un Top-30 important
Més enllà de sumar els primers punts del curs, aquest Top-30 pot ser important també per a l'esquí del país, i és que si Cande Moreno entra entre les 30 primeres de la llista de sortida de la Copa del Món, Andorra tindria una plaça extra pels Jocs Olímpics d'hivern que es faran a Milà i Cortina d'Ampezzo al febrer.
ESPORTS
Ivan Álvarez