REPORTATGE
La Copa del Món més nombrosa
CINC ESQUIADORS, amb Joan Verdú al capdavant, representaran aquest curs la xifra més alta d’andorrans al circuit mundial.
L’esquí andorrà afronta una temporada històrica, amb cinc representants a la Copa del Món: Joan Verdú com a primera espasa, i la presència de Cande Moreno, Carla Mijares, Jordina Caminal i Bartumeu Gabriel. “La pretemporada ha sigut bastant bona, tot i alguns petits entrebancs, però ara els tenim a tope”, va destacar, a la presentació de la temporada a la seu central de Creand, el director esportiu de la FAE, Roger Vidosa, satisfet amb la feina feta pels seus corredors.
“Em sento molt còmode, la pretemporada ha anat molt bé i tinc molta confiança per l’estrena”
“Tinc ganes d’afrontar la temporada després del gran treball físic i d’esquí que hem fet”
Cande Moreno afrontarà la primera cita a Saint Moritz, els dies 12, 13 i 14 de desembre, amb confiança després d’un estiu intens entre Xile i Ushuaia. “La pretemporada ha anat superbé. Hem fet una feina física molt sòlida i això s’ha reflectit sobre els esquís. Em sento molt còmoda en l’àmbit tècnic i amb ganes d’estrenar-me”, va explicar. La temporada també està marcada pels Jocs de Milà i Cortina de l’any vinent, en què Moreno té garantida una de les dues places femenines en l’apartat d’alpí: “Tinc una revenja pendent, perquè és la pista on em vaig trencar el genoll fa dos anys. Els Jocs sempre són especials, tot i que el nostre focus és el circuit de la Copa del Món.” També en velocitat, Jordina Caminal, que va haver d’aturar-se per una intervenció a l’esquena, va reconèixer que “la pretemporada ha estat atípica”, però torna amb optimisme. “Vaig tornar a la neu sense dolor i estic molt contenta. Ara toca aprofitar els entrenaments per arribar al desembre en el millor nivell possible.” La voluntat, si les sensacions i els resultats ho permeten, és competir en alguna de les Copes del Món, tot i que el debut serà a la Copa d’Europa de Saint Moritz. En tècnica, Carla Mijares debutarà a Levi el cap de setmana i es va mostrar “amb ganes d’afrontar el curs després d’un gran treball físic i d’esquí durant la pretemporada”. En l’apartat masculí, Bartumeu Gabriel debutarà en una Copa del Món i també ho farà a Levi aquest dissabte i diumenge. “Aquest pas a la Copa del Món és brutal i n’estic supersatisfet. Hem fet una molt bona pretemporada i la feina feta amb l’equip ha estat superpositiva”, va explicar. Finalment, Vidosa va detallar que “buscarem algun Top 30 de la Cande, la Carla també té nivell per lluitar-ho, la Jordina anirà de menys a més després de la lesió i Bartu debutarà a Levi per agafar experiència”.
“Vaig tornar a la neu sense dolor i estic molt contenta. Vull arribar el millor possible al desembre”
“Després de les lesions fer aquest pas a la Copa del Món és brutal i n’estic supersatisfet”