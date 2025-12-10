Competició esportiva
A la venda les entrades per a la Copa del Món femenina d’esquí alpí
Cada entrada costarà 10 euros i el El 25% de la recaptació de cadascuna es destinarà a l’Associació de Trasplantats i Donants d’Andorra (ATIDA)
El Comitè Organitzador de la Copa del Món femenina d’esquí alpí Andorra 2026 ha posat aquest migdia a la venda les entrades per a les proves de velocitat que tindran lloc els dies 28 de febrer i 1 de març a la pista Àliga del sector El Tarter, a Grandvalira. Els tiquets, disponibles a través de la plataforma events.grandvalira, permeten reservar seient a les graderies i garanteixen una visió òptima de la competició, així com l’accés a l’ambient d’animació previst en aquesta zona.
El preu de l’entrada és de 10 euros per dia, mentre que els infants fins a 12 anys hi podran accedir gratuïtament. En el cas dels menors de 3 a 12 anys, tot i que l’entrada no té cost, cal fer-ne la reserva ja que ocuparan seient. Els infants de 0 a 3 anys no necessiten entrada.
ESPORTS
Gina del Rio suma el primer Top-30 en distància a Trondheim
Redacció
Amb la voluntat de garantir un esdeveniment accessible per a tothom, l’organització ha habilitat un nombre limitat de places destinades a persones amb diversitat funcional. A través de la plataforma de venda es poden obtenir entrades específiques per a usuaris de cadira de rodes, mentre que per a qualsevol altra necessitat d’accessibilitat cal fer una sol·licitud prèvia al correu acces4all@setap365.com.
Aquestes entrades són gratuïtes i s’assignen amb informació detallada sobre els accessos i la ubicació adaptada.
Com en edicions anteriors, l’esdeveniment manté el seu compromís social. El 25% de la recaptació de cada entrada es destinarà a l’Associació de Trasplantats i Donants d’Andorra (ATIDA), una entitat que dona suport a persones trasplantades i impulsa la sensibilització sobre la donació d’òrgans al país. Els fons recollits es dedicaran a accions de conscienciació i divulgació sobre aquesta temàtica.
ESPORTS
Segona Copa del Món del curs per Gina del Rio
Redacció