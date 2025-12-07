ESQUÍ DE FONS
Gina del Rio suma el primer Top-30 en distància a Trondheim
La fondista acaba en 27a posició a l’esquiatló del circuit mundial mentre que Esteve fa 45è
Gina del Rio va aconseguir el seu millor resultat en distància (sense comptar els esprints) en una prova de la Copa del Món d’esquí de fons amb la 27a posició assolida ahir a l’esquiatló de 20 quilòmetres celebrat a Trondheim, Noruega. La fondista arrencava amb el dorsal 47, i va passar per l’equador de cursa al canvi d’estil (els primers 10 quilòmetres eren en clàssic i els 10 següents en patinador) la 26 després d’una gran remuntada inicial. Del Rio va mantenir-se en aquest grup fins a creuar la línia d’arribada la 27a amb un registre de 52’20”8, a 1’51”3 de la vencedora, la nord-americana Jessie Diggins, que va imposar-se a Heidi Weng i a Ebba Andersson.
La fondista va sumar així 27 punts a la Copa del Món, i va sumar el seu millor resultat en una cursa de la Copa del Món que no fos d’esprint, millorant el seu millor registre, que estava en un 52è lloc a Oslo el curs passat. Després de la carrera, Del Rio va assenyalar que “estem contents amb el resultat perquè hem acabat en una 27a posició, que és el meu millor resultat en Copa del Món en una distància”, i va agregar que “tenia bones sensacions, els esquís han anat bé i ara a seguir treballant per a les següents”.
No li van anar tan bé les coses a Irineu Esteve, que ahir va ser 45è a 1’50”1 del vencedor, Johannes Hoesflot Klaebo. Tots dos tornen a competir avui.
D’altra banda, Íria Medina va ser 35a al gegant de la Copa d’Europa de Mayrhofen, a Àustria.