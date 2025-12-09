ESQUÍ I SURF FORAPISTA

Ordino Arcalís es prepara per acollir el Mundial de 'Freeride' el febrer

Joan Aracil serà el representant andorrà

Ordino Arcalís acollirà la prova

Ordino Arcalís acollirà la provaGrandvalira Resorts

Publicat per
Redacció
Andorra la Vella

Creat:

Actualitzat:

Etiquetes:

Andorra es convertirà del 1 al 6 de febrer de 2026 en l’epicentre mundial del freeride amb la celebració dels primers FIS Freeride World Championships by Mammut. Serà la primera vegada que la Federació Internacional d’Esquí i Snowboard organitza un campionat del món específic per a aquesta disciplina, i ho farà a les muntanyes d’Ordino Arcalís, reconegudes per la seva qualitat de neu i terreny tècnic. Hi competiran 66 dels millors riders del planeta en quatre categories (esquí i snowboard, masculí i femení), en una única jornada de competició que decidirà els primers campions del món oficials de la modalitat.

Entre els participants destaca el freerider andorrà Joan Aracil, que competirà a la categoria d’esquí homes. Coneixedor del terreny on s’ha format des de petit i amb experiència internacional al Freeride World Tour, Aracil representarà Andorra com a país amfitrió en aquest esdeveniment clau per a la disciplina.

tracking