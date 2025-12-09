ESQUÍ I SURF FORAPISTA
Ordino Arcalís es prepara per acollir el Mundial de 'Freeride' el febrer
Joan Aracil serà el representant andorrà
Andorra es convertirà del 1 al 6 de febrer de 2026 en l’epicentre mundial del freeride amb la celebració dels primers FIS Freeride World Championships by Mammut. Serà la primera vegada que la Federació Internacional d’Esquí i Snowboard organitza un campionat del món específic per a aquesta disciplina, i ho farà a les muntanyes d’Ordino Arcalís, reconegudes per la seva qualitat de neu i terreny tècnic. Hi competiran 66 dels millors riders del planeta en quatre categories (esquí i snowboard, masculí i femení), en una única jornada de competició que decidirà els primers campions del món oficials de la modalitat.
Ivan Álvarez
Entre els participants destaca el freerider andorrà Joan Aracil, que competirà a la categoria d’esquí homes. Coneixedor del terreny on s’ha format des de petit i amb experiència internacional al Freeride World Tour, Aracil representarà Andorra com a país amfitrió en aquest esdeveniment clau per a la disciplina.