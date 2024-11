El Mundial del 2026 de 'Freeride' serà de l'1 al 6 de febrer

Andorra va oficialitzar la seva elecció com a seu del Campionat del Món de freeride, que tindrà lloc entre l’1 i el 6 de febrer del 2026, el primer que se celebrarà després de la integració de l’esquí freeride i el surf de neu sota el paraigua de la FIS. Els campionats comptaran amb 67 dels millors freeriders del món, competint en una cursa que abraçarà quatre competicions: esquí forapista masculí i femení i surf de neu masculí i femení. Els 12 millors riders de la classificació general del 2025 tindran garantida la presència i, a més, es preveu que hi hagi representants de les millors federacions i de tots els continents, dues wild card i una plaça per a Andorra, país amfitrió, que recollirà un il·lusionadíssim Joan Aracil.

El dia de la competició se seleccionarà dins una finestra meteorològica de sis dies (de l’1 al 6 de febrer del 2026) “per garantir les millors condicions possibles i una competició justa i segura”, tal com va assenyalar ahir l’organització. El format serà d’alta pressió i sense marge d’error, ja que els riders tindran una única oportunitat, una sola baixada, per demostrar la seva habilitat, creativitat i precisió i, a més, triaran el seu propi traçat a través d’obstacles naturals. Els jutges avaluaran cada descens sobre la base de cinc criteris: elecció de línia, control, fluïdesa, tècnica i aire i estil. El director de màrqueting de Grandvalira Resorts, David Ledesma, va explicar que “una de les fortaleses que han valorat l’organització per donar-nos el Mundial de freeride és el fet que a Ordino Arcalís tenim entre cinc i sis cares que hem demostrat en diferents edicions que poden acollir aquest esdeveniment”. El CEO del FIS Freeride, Nicolas Hale-Woods, va comentar que “incorporant el freeride a la FIS, la nostra intenció sempre ha estat posicionar-lo com una disciplina de classe mundial i plenament desenvolupada”, i que la creació d’aquest Mundial “és un pas important en aquesta direcció i ara la feina continua amb l’objectiu dels Jocs Olímpics d’hivern del 2030”. Finalment, el ministre de Turisme i Comerç, Jordi Torres, va destacar la importància del Campionat del Món per “seguir posicionant-nos com una destinació internacional i demostrar que Andorra és un país preparat per acollir grans esdeveniments, com ja hem fet amb altres proves”.

EL PAPER DE JOAN ARACIL

La representació andorrana al gran esdeveniment, si no passa res estrany, serà a càrrec de Joan Aracil. El surfista de neu, que aquesta temporada prendrà part en les proves del Freeride World Tour, serà el beneficiari de la invitació de la FIS per a un esportista de la federació organitzadora. “Una cita molt especial perquè, a més, és a casa meva, a Arcalís, on he esquiat tota la meva vida. Una gran motivació.”