Esports abona 312.000 euros més al comitè organitzador dels Jocs dels Petits Estats
Els diners cobreixen la despesa per les retransmissions de totes les proves esportives
El ministeri de Cultura i Esports ha abonat 312.743,8 euros a la Fundació dels Jocs dels Petits Estats Andorra 2025 que es van celebrar el juny passat. L'import transferit se suma als 1,8 milions que ja va cobrir el Govern per acollir la competició i ja estava previst que hi hagués una despesa addicional similar a aquesta xifra pagada ara.
Els diners abonats es destinen a sufragar el cost de les retransmissions de les cerimònies d'inauguració i cloenda i de les proves esportives que es van emetre per a tot el món, i ascendeix a 240.000 euros. La resta de fons aportats correspon a despeses per fer millores a diferents seus que van acollir les proves dels Jocs dels Petits Estats Andorra 2025 i el Govern ressalta que es tracta de reformes d'instal·lacions esportives "que queden com a llegat dels Jocs per al país".
Esports destaca que amb aquest pagament suplementari es garanteix "el tancament ordenat i transparent dels comptes de la Fundació", que està previst que s'aprovin en una reunió aquest mes. El Govern recalca que ha d'assumir aquestes despeses "per la seva naturalesa i l'abast institucional" de l'esdeveniment i que ja es va fer així en els Jocs dels Petits Estats d'Europa Andorra 2005 en fer-se càrrec del reajustament pressupostari final per ser un esdeveniment d'Estat amb implicació institucional directa.
