Resposta parlamentària
Els Jocs dels Petits Estats van destinar el 86% del pressupost a empreses andorranes
L'esdeveniment va aportar més d'un milió d'euros d'inversions
El comitè organitzador dels Jocs dels Petits Estats va contractar els serveis d'un total de 77 empreses, de les quals 71 eren andorranes (92,2%). En aquestes, se'ls hi va destinar un total de 3.270.399,18 euros, el que equival al 86,3% del pressupost total destinat als proveïdors, que ascendia a 3.789.728,39 euros. La ministra de Cultura, Joventut i Esports, Mònica Bonell, en resposta a preguntes de la consellera d'Andorra Endavant, Noemí Amador, ha explicat que "sempre que ha estat possible, s’ha prioritzat la contractació d’empreses andorranes, tenint en compte no només el preu, sinó també la qualitat del servei ofert i l’experiència de l’empresa", i ha destacat que "el comitè organitzador ha calculat, del total d'inversions, el valor del llegat que ha quedat dels Jocs, que s'estima en més d'1 milió d'euros".
Les empreses contractades fora del país van ser sis, amb un import global de 519.329,21 euros, del qual el 98,21% va anar destinat a tres empreses "que oferien elevats estàndards de qualitat a preus molt competitius i que, a més, no tenen competidors a Andorra ni pràcticament a fora, atès que operen, cadascuna d’elles, en un sector molt exclusiu", apunta Bonell. La companyia Quality va cobrar 140.039,42 euros per fer la retransmissió dels Jocs, més despeses d'allotjament, manutenció i transports, "La seva contractació va comptar amb el suport i la recomanació de l’ANOC. RTVA, que no hauria pogut prestar aquests serveis sense subcontractar", afirma la ministra. La segona gran empresa forana va ser Ignitx, la responsable de les acreditacions, la gestió d'arribades i sortides de delegacions i convidats, la creació d'una base de dades d'atletes participants i la gestió dels resultats esportius. L'import total de la contractació va ser de 259.552,56 euros, més despeses d'allotjament i manutenció. L'última gran empresa forana, Expolicencias, es va endur 110.417,73 euros per fer el marxandatge. Les altres tres empreses van proveïr el domini web dels Jocs, un tatami i els pals per a les banderes i els seus suports.
El cost total dels Jocs va ser de 4,5 milions d'euros
El cost total dels Jocs va ser de 4.531.116,03 euros, segons ha detallat la ministra Bonell. Tal com s'ha esmentat, la major part del pressupost va ser destinat a proveïdors. Les federacions van tenir unes despeses totals de 737.501,38 euros, mentre que els hotels van costar 763.882,71 euros, segons ha detallat Bonell.