Sant Julià de Lòria
La 33a cursa de Sant Silvestre tindrà un recorregut renovat
L’organització preveu superar novament els 600 participants i ha ampliat fins a 700 els lots garantits per als primers inscrits
La cònsol menor de Sant Julià de Lòria, Sofia Cortesao, i el cap del servei d’Activitats Esportives, Ramon Ibarz, han presentat aquest matí la 33a edició de la cursa de Sant Silvestre, que se celebrarà el pròxim 27 de desembre. Enguany s'estrena un nou recorregut urbà, que portarà la cursa a diferents punts del poble, especialment a la part alta, per tal que els veïns la puguin viure de més a prop. Aquest canvi comportarà afectacions viàries puntuals, però Cortesao ha assegurat que, amb la col·laboració de Mobilitat, Policia i Protecció Civil, es treballa per minimitzar l’impacte en la circulació i garantir tant la seguretat dels corredors com la fluïdesa del trànsit, mantenint carrils oberts als punts clau. “L’entrada al país quedarà oberta, hi haurà un carril destinat als corredors i l’altre obert. No tindrà una afectació greu quant a la circulació; està tot previst i controlat i no hi haurà cap classe d’impediment ni en l'àmbit circulatori ni pel que fa a la seguretat per als participants”, ha apuntat Cortesao.
"Per permetre que la pujada a l’entrada del país no quedi estancada a la rotonda, es deixaran lliures dos carrils perquè els vehicles grans puguin obrir-se i nosaltres en aquell moment entrarem a la plaça Laurèdia. Està tot controlat, el servei de circulació té tot previst i controlat”, ha tranquil·litzat Ibarz.
La cursa vindrà carregada de "moltes novetats", com la participació del grup 'Els Senyora', per engrescar al públic en un ambient "familiar i festiu". Cortesao ha destacat que la Sant Silvestre “ja forma part del nostre patrimoni immaterial”, ja que transcendeix el vessant esportiu i s’ha consolidat com una tradició plenament arrelada a la parròquia. En aquest sentit, ha subratllat la voluntat del comú de continuar introduint millores perquè la cursa segueixi sent atractiva i participativa, més tenint en compte que "és l'única Sant Silvestre del país".
Una de les principals novetats és el canvi d’horari, així com l'increment del nombre d'inscripcions. La cursa júnior i l’absoluta sortiran a les 20 hores, en lloc de les 22 hores, amb l’objectiu de fer-la més accessible i compatible amb la vida familiar. “Busquem que es pugui gaudir més en família i arribar a un públic intergeneracional, des dels infants fins als avis”, ha remarcat Ibarz. La cursa manté la seva estructura tradicional, amb la categoria baby destinada als més petits, que recorreran la distància habitual entre la Plaça Major i la Plaça de la Germandat, mentre que les categories júnior i absoluta recorreran un trajecte urbà de tres quilòmetres que sortirà de la Plaça de la Germandat i passarà per l'avinguda Verge de Canòlich, la Borda del Jaile, l’Avinguda Rocafort i Francesc Cairat, abans de tornar a la plaça. Aquest nou traçat permet que la cursa es visqui des de diferents punts del poble, especialment a la part alta, i que els veïns puguin gaudir de l’esdeveniment des de prop.
Ibarz ha recordat que es tracta “d’una de les curses més emblemàtiques de la parròquia”, que aquest any arriba a la seva 33a edició. La prova mantindrà les tres categories baby (0 a 8 anys), júnior (9 a 17 anys) i absoluta (a partir de 18), amb distàncies de 300 metres per als més petits i uns 3 quilòmetres per a júnior i adults. Entre els premis d'enguany, es troben un rellotge intel·ligent Garmin i un telèfon mòbil iPhone amb l'objectiu d'engrescar encara més la participació.
La cursa conservarà el concurs de disfresses, els sortejos i el vessant solidari, amb una part de la inscripció destinada a Càritas, dels 5 euros, dos se'n destinen a l'entitat, i reforçarà l’animació amb música en directe, batucades i activitats a la plaça de la Germandat. L’organització preveu superar novament els 600 participants i ha ampliat fins a 700 els lots garantits per als primers inscrits. Des d'aquest dimarts ja estan les inscripcions obertes i, de fet, "ja s'han apuntat algunes persones de fora del país, reincidents que venen a passar les festes a Andorra i any rere any participen", ha apuntat el tècnic.
ESPORTS
