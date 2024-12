Més de 600 persones, a la Sant Silvestre de Sant Julià

Publicat per Redacció Sant Julià de Lòria Verificat per Creat: Actualitzat:

Sant Julià de Lòria va viure ahir la 32a edició de la tradicional cursa atlètica de Sant Silvestre, en què es van aplegar més de 600 corredors amb ganes de gresca i diversió, i en la qual no van faltar les disfresses i els moments de bon rotllo per acomiadar l’any corrent. Com és habitual, la prova va dividir-se en tres categories, la baby, per a infants fins als vuit anys, la júnior, per a joves dels 9 als 17, i l’absoluta. Els primers a competir van ser els baby, que van completar els 300 metres entre la plaça Major i la plaça de la Germandat, i posteriorment van fer-ho les altres dues categories, amb un recorregut de tres quilòmetres amb arribada i sortida a la plaça de la Germandat, tots ells amb el complement del gorro de Pare Noel, obligatori per disputar la cursa.

La cursa va tenir com cada any un vessant solidari, ja que les inscripcions, a quatre euros, van destinar-se íntegrament a Càritas de Sant Julià de Lòria.