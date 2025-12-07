Esquí
Segon Top-30 de Gina del Rio a Noruega
L'esquiadora ha finalitzat 28a als 10 quilòmetres patinadors
Gina del Rio ha sumat el segon Top-30 a la Copa del Món d'esquí de fons de Trondheim, a Noruega, després de finalitzar la 28a a la cursa de 10 quilòmetres en estil patinador. La fondista ha anat de menys a més, i és que passava en 41è lloc pel primer punt de cronometratge, però ha anat millorant fins a ser 39a a l'equador de la cursa, fins a entrar 28a a la meta amb un registre de 27'18"4 que l'ha deixat a 1'13"1 de la guanyadora de la cursa, la sueca Ebba Andersson.
Irineu Esteve acaba 39è
De la seva banda, Irineu Esteve ha finalitzat la prova en 39è lloc. El fondista arrencava amb el dorsal 38, i ha mantingut un ritme regular a tots els parcials entre la 35a i la 40a posició, fins a entrar dintre del Top-40 amb un registre de 24’21”2, a 1’19”1 del vencedor, el corredor local, Einar Hedegart, que ha sumat la seva primera victòria a la Copa del Món.