Esports descarta que els directius federatius puguin cobrar
El ministeri ha rebutjat la proposta de canvi d'estatuts de la federació de ciclisme
El ministeri de Cultura i Esports ha tancat la porta a que els càrrecs de la Federació Andorrana de Ciclisme puguin cobrar. L'organisme ha rebutjat la modificació dels estatuts de l'ens que preveien que "la junta directiva pot aprovar una compensació econòmica puntual una vegada l’any a favor de les persones que ocupen la presidència, la vicepresidència i la tresoreria, per compensar les hores de dedicació".
La federació vol que la junta pugui cobrar de manera puntual
Marc Basco
Segons ha explicat el secretari d'Estat d'Esports, Alain Cabanes, "hem fet una reunió amb la junta de la federació, i si ens acollim a la llei, marca que les juntes no poden lucrar-se ni tenir un sou" i ha agregat que "és un tema que es pot revisar i estudiarem els casos, però ara mateix no es contempla, hem parlat amb la federació i modificaran els seus estatuts per seguir amb el mateix modus operandi".