CICLISME
La federació vol que la junta pugui cobrar de manera puntual
L’assemblea va aprovar una modificació dels estatuts perquè la junta pugui tenir una “compensació” un cop a l’any
La Federació Andorrana de Ciclisme (FAC) va aprovar a l’assemblea general del mes de juny uns canvis dels estauts de l’ens perquè els membres importants de la junta (president, vicepresident i tresorer) tinguessin la possibilitat de cobrar, no un salari mensual, sinó una “compensació puntual”. De fet, segons la nova redacció de la normativa assegura que “la junta directiva pot aprovar una compensació econòmica puntual una vegada l’any a favor de les persones que ocupen la presidència, la vicepresidència i la tresoreria, per compensar les hores de dedicació”. Aquesta modificació va fer-se al juny, però va passar inadvertida, i va tornar a aparèixer a la recent assemblea que va aprovar les fiances de 8.000 euros pels ciclistes que demanin llicències professionals.
La mesura afectaria president, vicepresident i tresorer
En declaracions a RTVA, la presidenta de l’ens, Carolina Poussier, va manifestar que “cada dia tenim més feina, no només la federació de ciclisme, dediquem moltes hores, i seria un tema que podria posar-se sobre la taula i tractar-ho perquè incentivaria la gent a presentar-se a eleccions” a més d’afegir que “hi ha hagut molts temes al llarg de la història que ningú ha gosat posar sobre la taula i quan s’ha fet ha estat polèmic, però ha tirat endavant i s’ha canviat les coses com el dret a vot de les dones o altres coses”. Per últim, la responsable de la FAC va assenyalar que “totes les federacions coincidim que estem fent molta feina” i va cloure que “arriba un punt en què ocupa temps lliure i de vegades també hem de demanar autoritzacions a la nostra feina oficial per faltar a la feina oficial per assistir a compromisos i això d’alguna manera s’ha de compensar”.
Malgrat l’aprovació dels estatuts al juny, la normativa no està encara en vigor, ja que com és preceptiu en aquests casos, el ministeri de Cultura i Esports està analitzant ara el text legal i és qui hi ha d’acabar de donar llum verda abans que siguin plenament vigents.