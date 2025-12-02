Esquí alpí
Íria Medina acaba 43a al gegant de la Copa d’Europa de Zinal
La pròxima parada per a la jove andorrana serà a Mayrhofen, a Àustria
L’esquiadora andorrana Íria Medina ha tancat avui la seva participació a la Copa d’Europa de Zinal, a Suïssa, amb una 43a posició en el segon gegant programat. Medina ha completat la cursa amb un temps total de 2.36.47, després de marcar el 49è millor temps a la primera mànega i el 43è a la segona.
ESPORTS
Redacció
La victòria ha estat per a l’italiana Ambra Pomare (2.28.39), seguida de la seva compatriota Alice Pazzaglia i de l’alemanya Jana Fritz, que han completat el podi.
L’entrenador d’Íria Medina, Ibon Mintegui, ha valorat la jornada com “bastant semblant a la d’ahir”. Segons ha explicat, “a la primera mànega tècnicament no ha estat malament, però ens ha faltat una mica més d’agressivitat. A la segona ha sortit amb més ganes i ha fet una bona part inicial, però un error al mur l’ha penalitzat fins al pla final”.
La pròxima parada per a la jove andorrana serà la Copa d’Europa de Mayrhofen, a Àustria, amb proves de gegant i eslàlom previstes per aquest cap de setmana.