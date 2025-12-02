ESQUÍ ALPÍ
Íria Medina comença amb un 36è lloc
Cande Moreno i Jordina Caminal preparen l’inici de curs amb sessions de treball a St. Moritz
La Copa d’Europa es va obrir ahir a Zinal (Suïssa), on Íria Medina va iniciar la temporada amb una 36a posició en el primer gegant femení del curs. L’andorrana, que sortia amb el dorsal 68, estava obligada a fer una primera mànega sòlida per accedir a la segona, i ho va aconseguir: amb 1’14”87, va marcar el 45è temps i es va garantir el pas entre les seixanta millors. A la segona mànega, Medina va signar el 35è millor registre (1’18”90) i va tancar la prova amb 2’33”77, que la van situar en la 36a plaça final. L’accés als punts va quedar a 2”14 segons, una distància que marcava la nord-americana Logan Grosdidier, 30a amb 2’31”63.
“A la primera mànega no ho ha fet gens malament i a la segona ha pogut arribar a un bon ritme”
L’entrenador, Ibon Mintegui, va destacar que “a la primera mànega no havia esquiat gens malament: la part inicial, el mur, l’havia resolt bastant bé. Al pla li havia costat més i allà s’havia deixat temps, però cap de les corredores que sortien darrere l’havia superat, així que el balanç era positiu.” Sobre la segona mànega, va afegir que “a la part de dalt li havia costat una mica més i després havia comès una errada gran al pla. A la part final, però, s’havia recuperat i havia arribat a meta amb bon ritme.” La Copa d’Europa de Zinal es completa avui amb un segon gegant, i després Medina viatjarà a Mayrhofen, on té previstes dues proves continentals més.
Paral·lelament, el grup de velocitat de la FAE completava tres dies d’entrenaments a St. Moritz, amb Cande Moreno i Jordina Caminal immerses en la fase final de preparació abans de l’inici de la temporada. Moreno serà la primera a competir, del 10 al 14 de desembre, en la Copa del Món de St. Moritz amb dos descensos i un supergegant. Caminal també va participar en les jornades d’entrenaments oficials, tot i que només tindrà plaça de cursa si Moreno entra entre les 30 millors al primer descens. El debut en competició de Caminal arribarà del 16 al 18 de desembre, també a St. Moritz, en la Copa d’Europa.
LUCAS PAGÈS, FORA A LA PRIMERA COPA DEL MÓN DE TELEMARK
L’andorrà va sortir a lluitar la baixada però en un dels salts no va agafar bé la línia i va acabar sortint-se del traçat, amb la qual cosa no va poder continuar. A aquesta cita es va imposar el suís Nicolas Michel amb 1’56”74, seguit pel francès Alexis Page (+1”22) i el noruec Mikkel Nygaard Loeken (+2”46).
Lucas Pagès va explicar que “era una cursa per veure com estàvem després de les dues commocions. Vaig estar bé, tot i que em vaig sortir del traçat, vaig saltar i no vaig agafar la bona línia, que són coses que passen”. La pròxima cita serà a Pinzolo (Itàlia), els dies 19 i 20 de desembre amb dos esprints.