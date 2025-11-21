POLIESPORTIU
La Nit de l’Esport se celebrarà el 19 de desembre
La pròxima Nit de l’Esport té data i se celebrarà el 19 de desembre vinent al Pavelló Toni Martí, en una gala que el Govern va recuperar l’any passat després d’uns anys d’absència. L’acte manté l’objectiu de reconèixer els esportistes del país i els seus resultats més destacats durant el 2024. A l’edició anterior, els premis van sumar 58.500 euros, repartits entre Joan Verdú, Mònica Dòria, Nahuel Carabaña, Roger Puig, Ariadna Fenes, Arnau Soldevila i Gina del Rio –aquesta última premiada sense dotació econòmica. La gala d’enguany vol consolidar aquest espai de celebració i posar novament en valor el talent esportiu andorrà.