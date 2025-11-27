Solidaritat
La Casamanya Extrem destina 250 euros perquè quatre joves participin a la Marató de l'Everest
Els fons van a la fundació Kailish Home
La Casamanya Extrem Vertical Race ha lliurat 250 euros a la Fundació Kailash Home, corresponents a la recaptació solidària de l’edició 2024 de la cursa. A més, s’ha oficialitzat que aquesta col·laboració esdevé permanent, reforçant el vincle entre l’esdeveniment esportiu i el projecte educatiu i esportiu destinat a infants de les zones muntanyoses de l’Himàlaia. Els fons es destinaran a preparar la participació de dos nens i dues nenes del Kailash Home a la Marató de l’Everest del maig del 2026.
Redacció