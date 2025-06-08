CURSES DE MUNTANYA
Jordi Alís i Laura Orgué s’imposen al Casamanya
El cim del Casamanya va tornar a ser l’escenari d’una de les proves més exigents i espectaculars del calendari de la Copa d’Andorra. La Casamanya Extrem, amb només 5 km de recorregut però un desnivell positiu de 1.440 metres, va coronar per primer cop Jordi Alís i, per tercera vegada, la resident Laura Orgué. La sortida va tenir lloc a les 9.00 h del matí des de la plaça Major d’Ordino, iniciant un recorregut salvatge, poc conegut i molt directe fins al cim, a 2.740 metres d’altitud.
En categoria masculina, Jordi Alís va completar l’ascens en un temps espectacular de 58’32”, mentre que a pocs segons va arribar el segon classificat, Jordi Bolet, amb un temps de 58’52”. Arnau Soldevila, el primer andorrà, va tancar el podi amb un temps de 59’52”. En la categoria femenina, Laura Orgué es va imposar amb un temps d’1h08’44” i la van acompanyar al podi Sladjana Zagorac, a 2’35”, i Silvia Lara, a 3’11”.
També es va disputar la prova clàssica de 3,7 km i 760 metres de desnivell i amb victòries de Pol Mena en categoria masculina (35’28”) i d’Aina Roca en noies amb un temps de 46’37”.