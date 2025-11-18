Documental
Primeres imatges del documental de l'Andorra Cycling Masters
La preestrena es farà divendres a les 21 hores als cinemes Illa Carlemany
Andorra Turisme ha desvetllat el tràiler del documental Andorra Cycling Masters, que s'estrenarà, en primícia, divendres a les 21 hores als cinemes Illa Carlemany. En el curt, es presenten els quatre ciclistes, es mostra Andorra i també alguns moments íntims dels corredors abans de la cursa. Les entrades per assistir a la preestrena són gratuïtes i es poden reservar a partir de demà a les 17.30 hores a la pàgina web del cinema.