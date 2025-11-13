CICLISME
El documental de l’Andorra Cycling Masters s’estrenarà a Dazn el dia 22
El documental de l’Andorra Cycling Masters veurà la llum dissabte 22 de novembre a la plataforma DAZN en exclusiva, en una distribució que arribarà a més de 120 països arreu del món, segons va explicar Andorra Turisme. Una setmana després, la peça audiovisual també es podrà veure a Movistar+ a Espanya, i posteriorment s’inclourà a altres plataformes internacionals. Durant el documental no tan sols es parlarà la competició entre Tadej Pogacar, Jonas Vingegaard, Primoz Roglic i Isaac del Toro, sinó que es mostrarà la cara més íntima dels ciclistes, així com es posarà en valor la història esportiva del país.
El dia abans del llançament, divendres 21 de novembre, 300 persones podran assistir a una preestrena als cinemes Illa Carlemany. Les entrades s’hauran de reservar al lloc web del cinema a partir del dia 19 i seran gratuïtes.