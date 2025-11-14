FUTBOL
Comiat amarg
La selecció planta cara, però s’acomiada de la fase de classificació per al Mundial amb derrota contra Albània
La selecció va posar el punt final a una nova fase de classificació, en aquest cas per al Mundial de l’estiu vinent, amb una derrota davant d’Albània per 0 a 1. La selecció, com ja està mostrant durant les últimes finestres, segueix evolucionant i fent passos endavant, especialment en l’àmbit ofensiu, la rèmora principal que ha tingut sempre l’equip nacional, però això no va ser prou per tancar aquest Premundial amb bon peu. Andorra, doncs, va cloure la lligueta amb un únic punt, l’aconseguit a Letònia a l’aturada del mes d’octubre, on l’equip va empatar 2 a 2.
Com ja és habitual en els últims compromisos de l’equip nacional, la selecció va mostrar coses potser per endur-se un premi superior, però va acabar claudicant per la mínima davant d’uns albanesos que estaven davant d’un dels partits més importants de la seva història, i és que, per primer cop, amb el triomf, van classificar-se per a una repesca per ser al Mundial. Potser per això no van sortir del tot bé davant d’una Andorra decidida a fer coses amb la pilota, però sense acabar de trobar la finor necessària per avançar-se. De fet, tot i un xut d’Aron Rodrigo, la més clara va ser visitant, amb un cop de cap al travesser just abans del descans. A poc a poc, Andorra començava a somiar a esgarrapar un últim punt, però Asllani va culminar una contra albanesa per enterrar les opcions tricolors i fer embogir els aficionats albanesos presents a Encamp.
Amb el Premundial ja finalitzat, Andorra tancarà l’aturada dilluns amb un amistós a Finlàndia, i la següent competició oficial no arribarà fins a la pròxima tardor, amb una nova edició de la Lliga de les Nacions (el sorteig es farà al febrer de l’any vinent). Abans, però, els tricolors disputaran dos amistosos el març de l’any vinent amb rivals encara per determinar.
Comiata de Moreno
El moment emotiu de la nit va arribar al minut 85 quan Sergio Moreno va saltar per 77a i última vegada a disputar un partit amb la selecció nacional. Amb el braçalet de capità al braç, l’atacant va posar el punt final a una trajectòria de 21 anys defensant els colors del combinat tricolor des que debutés el 14 d’abril del 2004 en un amistós a Peralada, convertint-se en el jugador més jove a vestir la samarreta d’Andorra en un rècord que conserva encara amb 16 anys, 4 mesos i 20 dies.
Aquest llarg trajecte va arribar ahir al destí final sota l’ovació del públic present a Encamp, almenys de la part tricolor, en un dia especial per a Moreno, on no va poder posar la cirereta del pastís a la carrera sumant algun punt davant dels albanesos, però on sí que va rebre l’escalf dels seus, com en el passadís final que van fer-li els companys mentre Albània festejava la classificació per a la repesca mundialista.