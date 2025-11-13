Futbol
Derrota mínima de la selecció (0-1)
Andorra ha caigut davant d’Albània a Encamp
La selecció masculina ha tancat el Premundial amb una derrota mínima per 0-1 davant d’Albània amb un duel decidit amb el gol d’Asllani a la segona meitat. Els tricolors han fet mèrits per haver marcat, però no han pogut acomiadar a Sergio Moreno després de 21 anys a l’equip nacional amb algun punt.
Conscients de necessitar el triomf per assegurar la repesca, Albània ha provat d’encarrilar el partit ràpid, però sense gaire èxit més enllà d’una opció de Rey Manaj que ha tret la defensa local. Andorra, de fet, estava ben plantada sobre la gespa, provant d’atacar, però sense finor a l’última passada. La més clara, però, ha estat tricolor amb un tir d’Aron Rodrigo que ha sortit fregant el pal abans de la mitja hora de joc fins que just al temps afegit, Asllani ha enviat un cop de cap al travesser a la sortida d’un córner.
A la represa, Albània ha posat una marxa més, i ha tingut el primer en un tir d’Asllani que ha tret Álex Ruiz, debutant avui, però Andorra no s’ha arronsat i també s’acostava a la porteria visitant en busca del gol. Però els pronòstics s’han acabat complint i Asllani, al 67, ha culminat una sortida ràpida dels albanesos per fer el 0-1 i fer embogir als més de 1.500 albanesos presents a Encamp. Amb el triomf que els assegurava la repesca, els visitants s’han dedicat a contemporitzar el partit davant d’una Andorra que ha començat a notar el desgast físic i que no ha pogut tancar el Premundial amb algun punt més al sarró.
La selecció tanca així el Premundial amb un únic punt, l’aconseguit a Letònia (2-2). Ara els tricolors s’enfrontaran dilluns a Finlàndia a domicili en un amistós i la competició oficial tornarà a la tardor del 2026 amb una nova Nations League.
FITXA TÈCNICA
ANDORRA, 0: Álex Ruiz; Borra, Llovera, Ian, Moi (Ot Remolins 85’); De las Heras (Joao da Silva 69’), Babot (Hugo Ferreira 85’), Aron Rodrigo, Cervós; Berto (Cucu 69’), Guillaume (Sergio Moreno 85’).
ALBÀNIA, 1: Strakosha; Mitaj, Ajet, Bjimsiti; Hysaj; Asllanmi, Laçi (Bajrami 58’), Shehu; Broja (Uzuni 58’), Rey Manaj, Hoxha.
GOLS: 0-1, Asllani (67’).
ÀRBITRE: Horatiu Fesnic (Romania).
TARGETES: Grogues a De las Heras, Aron Rodrigo i Guillaume –Andorra–; Ajeti i Bajrami –Albània–.
ESTADI: Nou Estadi de la FAF, 2.256 espectadors.