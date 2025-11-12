Ciclisme
El documental de l'Andorra Cycling Masters s'estrenarà el 22 de novembre a DAZN
S'oferirà una projecció especial i gratuïta el divendres 21 als cinemes Illa Carlemany
El documental Andorra Cycling Masters arribarà a la plataforma DAZN el pròxim 22 de novembre, amb difusió en més de 120 països. El 29 de novembre també s’emetrà a Movistar+ Espanya i posteriorment en altres plataformes internacionals. El projecte ha estat produït per IPG Mediabrands Entertainment i Wakai.
El film retrata la competició, celebrada al Principat, entre Pogačar, Vingegaard, Roglič i Del Toro, mostrant-ne també la faceta més íntima. A més, posa en valor Andorra com a destí ciclista, amb una xarxa de 21 ports de muntanya i condicions ideals per a la pràctica del ciclisme.
El 21 de novembre, es farà una projecció especial als cinemes Illa Carlemany a les 21 hores per a 300 persones. Les entrades es podran reservar gratuïtament a partir del 19 de novembre a les 17.30 hores a la pàgina web dels cinemes.
Marc Basco