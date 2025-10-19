Ciclisme
Primoz Roglic guanya l’Andorra Cycling Masters
L’eslovè s’ha coronat a la innovadora prova
Primoz Roglic s’ha imposat a la primera edició de l’innovador Andorra Masters Cycling, la prova que ha reunit a quatre dels millors corredors del món del món: Tadej Pogacar, Jonas Vingegaard, Primoz Roglic i Isaac del Toro. El mexicà Isaac del Toro s’ha imposat al critèrium urbà a Andorra la Vella i Escaldes, però a la cronoescalada inicial al Coll de la Gallina, el vencedor havia estat Primoz Roglic, que s’havia imposat a Pogacar, enduent-se així el triomf final.
L’Andorra Cycling Masters ha constat de dues proves, la primera d’una cronoescalada al Coll de la Gallina, i tot seguit s’ha realitzat el critèrium, en un circuit urbà de dos quilòmetres entre la plaça de la rotonda i l’església de Sant Pere Màrtir d’Escaldes-Engordany on els ciclistes han realitzat 16 voltes. Abans, els corredors s’han deixat veure també a la plaça del Consell General, on s’ha realitzat la presentació i els aficionats han pogut fotografiar-se amb els seus ídols.
A més de la cursa, l’esdeveniment constarà d’un documental que s’estrenarà a finals d’any on es podrà veure el procés de preparació de la cursa per part dels quatre corredors, així com diverses interioritats de l’esdeveniment.