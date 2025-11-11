FUTBOL
L’acomiadament de Sarabia va ser improcedent però no tindrà més indemnització
El tècnic reclamava 782.000 euros, però la Batllia li reconeix 175.000 euros més interessos
La Batllia ha declarat com a improcedent l’acomiadament d’Eder Sarabia com a tècnic de l’FC Andorra al 2024, però a la vegada considera que l’FC Andorra no haurà de pagar els 782.000 euros que reclamava el tècnic basc. En el seu moment, l’entrenador cessat al març del 2024 va reclamar cobrar tot el seu contracte que acabava el 30 de juny del 2025, però l’entitat tricolor considerava que la quitança havia de ser només de la temporada en curs, i per això va dipositar 218.000 euros a la Batllia per fer front a aquest pagament.
A la sentència, la justícia reconeix que la indemnització ha de ser de 175.370 euros més els interessos corresponents i per això dona el cas per tancat a nivell econòmic. La Batllia al·lega que el contracte era temporal amb característiques particulars del món esportiu, i que no s’hi aplica la clàusula espanyola que hauria permès a Sarabia cobrar íntegrament el contracte que havia signat. L’actual entrenador de l’Elx presentarà recurs contra la sentència de primera instància davant el Tribunal Superior.