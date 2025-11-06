La Massana

El Mountain Festival Comapedrosa obrirà inscripcions dilluns

La cita esportiva i familiar se celebrarà els dies 25 i 26 de juliol a Arinsal

Participants en la sortida de la competició en una edició anterior.

Participants en la sortida de la competició en una edició anterior.Comú de la Massana

Publicat per
Redacció
Andorra la Vella

Creat:

Actualitzat:

El Mountain Festival Comapedrosa by HEMŌN obrirà dilluns les inscripcions per a la seva edició 2026, que se celebrarà el cap de setmana del 25 i 26 de juliol a Arinsal. Consolidat com un dels esdeveniments de trail running més destacats dels Pirineus, el festival oferirà novament una combinació de competició, natura i activitats familiars al Parc Natural Comunal de les Valls del Comapedrosa, amb el suport del comú de la Massana.

La proposta esportiva inclourà quatre curses: la Marathon Comapedrosa (36 km i 3.300 m de desnivell), la Skyrace Comapedrosa (24 km i 2.400 m), la Skyrace Arinsal (19 km i 1.500 m) i la Vertical Comapedrosa (8 km i 1.500 m). El festival, que forma part de les XTERRA Trail Run World Series, va reunir prop d’un miler de participants en l’edició 2025 i oferirà, un any més, activitats per a tots els públics, com sessions de ioga, rutes de senderisme, curses infantils, música i propostes d’aventura.

tracking