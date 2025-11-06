La Massana
El Mountain Festival Comapedrosa obrirà inscripcions dilluns
La cita esportiva i familiar se celebrarà els dies 25 i 26 de juliol a Arinsal
El Mountain Festival Comapedrosa by HEMŌN obrirà dilluns les inscripcions per a la seva edició 2026, que se celebrarà el cap de setmana del 25 i 26 de juliol a Arinsal. Consolidat com un dels esdeveniments de trail running més destacats dels Pirineus, el festival oferirà novament una combinació de competició, natura i activitats familiars al Parc Natural Comunal de les Valls del Comapedrosa, amb el suport del comú de la Massana.
La proposta esportiva inclourà quatre curses: la Marathon Comapedrosa (36 km i 3.300 m de desnivell), la Skyrace Comapedrosa (24 km i 2.400 m), la Skyrace Arinsal (19 km i 1.500 m) i la Vertical Comapedrosa (8 km i 1.500 m). El festival, que forma part de les XTERRA Trail Run World Series, va reunir prop d’un miler de participants en l’edició 2025 i oferirà, un any més, activitats per a tots els públics, com sessions de ioga, rutes de senderisme, curses infantils, música i propostes d’aventura.
