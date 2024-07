La SkyRace Comapedrosa tindrà més d'un miler de participants

La Massana acollirà el 20 i 21 de juliol els XTerra European Trailrun Championships en el marc del Mountain Festival Comapedrosa. La prova d'alçada, la SkyRace Comapedrosa, aplegarà més d'un miler de participants de 25 nacionalitats que hauran de completar un recorregut per un terreny escarpat amb diferents distàncies. Hi haurà la marató, la prova de 24 quilòmetres i una de 19, a més d'una vertical de 8 quilòmetres i més de 1.500 de desnivell on els corredors s'enfrontaran a "pendents abruptes i senders tècnics que els portaran fins al capdamunt de la cursa, el pic del Comapedrosa, a 2.942 metres", segons indica el comú massanenc en un comunicat.

La consellera de Turisme, Mònica Solé, i el director de la prova, Albert Balcells, han destacat en la presentació avui "la filosofia del festival, amb un format obert i familiar, amb moltes activitats esportives i amb uns recorreguts atractius perquè gaudeixn tant els corredors com el públic".