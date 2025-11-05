AUTOMOBILISME
El 54è Ral·li Històric tindrà una cinquantena de participants
Es disputarà el dissabte 15 i s'estrenarà la categoria Velocitat Open per a vehicles posteriors al 2000
La 54a edició del Ral·li d'Andorra Històric comptarà amb una cinquantena de participants. La cita serà dissabte 15 de novembre, i les inscripcions estan obertes fins a dilluns vinent, però a hores d'ara mig centenar de pilots han confirmat ja la seva participació. En total hi haurà vuit trams (quatre dobles) amb uns 70 quilòmetres cronometrats i un total de 260 quilòmetres.
L'epicentre del Ral·li Andorra Històric serà Andorra la Vella, amb el parc tancat a l'aparcament de Prada Casadet, i la sortida a la plaça de la Rotonda. L'acció arrencarà divendres amb les diverses verificacions i la cerimònia de sortida, mentre que l'acció dissabte, el dia de la competició, arrencarà a partir de les 9.30 hores. Com a novetat, a més de les categories habituals (velocitat, regularitat i regularitat sport), aquest any s'instaura la modalitat velocitat open, oberta a aquells cotxes posteriors a l'any 2000, ja que a les altres classes els vehicles han de ser anteriors.
ESPORTS
El 54è Ral·li Andorra Històric posarà el punt final a la temporada
Redacció
El ral·li portarà diversos talls de carretera durant la jornada de dissabte 15, que seran a partir de les 8.00 hores, quan es tallarà el Coll d'Ordino. A les 10.00 hores es restringirà la circulació al Coll de la Gallina, i des de les 15.30 hores es produirà el tall al Coll de Beixalís.
Una cita tradicional
Durant la presentació de la prova, el conseller de Serveis Públics, i de Medi Ambient i Patrimoni Natural del comú d'Andorra la Vella, Jordi Cabanes, ha manifestat que "amb una prova com aquesta no parlem de consolidació, és ja una tradició i demostra la feina ben feta de l'ACA Club", a més d'afegir que "tenir el parc tancat a l'aparcament de Prada Casadet permet apropar al centre d'Andorra l'activitat per a aquelles persones que no poden desplaçar-se als trams". De la seva banda, el president de la comissió Esportiva ACA Club, Toni Santacreu, ha destacat que "això ens dona molta visibilitat a la prova".