El 54è Ral·li Andorra Històric posarà el punt final a la temporada
L’Automòbil Club d’Andorra (ACA) organitza el 14 i 15 de novembre la 54a edició del Ral·li Andorra Històric, una cita clàssica que tancarà la temporada de competicions nacionals. La prova, nascuda el 1970, manté el caràcter de referència al sud d’Europa, amb un recorregut de 70,54 quilòmetres cronometrats repartits en vuit trams (quatre diferents) i limitat a 70 equips inscrits. Les verificacions tècniques es faran divendres 14 a l’aparcament de Prada Casadet, amb sortida oficial al pont de la Rotonda a les 19 h. La cursa es disputarà l’endemà entre les 9.30 i les 18.40 h, amb pausa al migdia.
“Donarem cabuda a cotxes moderns que ara no hi podien competir”
Joel Capdevila, responsable tècnic de la comissió esportiva, comenta que el ral·li “és el punt culminant de la temporada” i estrenarà una novetat: la categoria Velocitat Open, per a vehicles fabricats a partir del 2001, “per donar cabuda a cotxes moderns que fins ara no hi podien competir”. Capdevila també destaca que l’organització mobilitzarà més de 75 persones i que la nova data del novembre “dona al ral·li una personalitat pròpia”.