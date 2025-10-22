Futbol

Govern paga a la federació els 70.000 euros de lloguer de l'estadi pels play-off de l'FC Andorra

Els partits es van disputar al juny

Lautaro celebrant un gol contra l'Eivissa al camp de la FAF.

Lautaro celebrant un gol contra l'Eivissa al camp de la FAF.Fernando Galindo

Publicat per
Redacció
Andorra la Vella

Creat:

Actualitzat:

Etiquetes:

El Govern ha pagat els 70.000 euros de lloguer de l'estadi de la FAF a la Federació, en concepte dels partits de play-off del Futbol Club Andorra, disputats el mes de juny. Així ha sortit publicat aquest matí al Butlletí Oficial del Principat d'Andorra (BOPA). Els partits es van disputar contra l'Eivissa i la Ponferradina, i van permetre a l'FC Andorra assolir l'ascens. 

tracking