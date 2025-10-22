Futbol
Govern paga a la federació els 70.000 euros de lloguer de l'estadi pels play-off de l'FC Andorra
Els partits es van disputar al juny
El Govern ha pagat els 70.000 euros de lloguer de l'estadi de la FAF a la Federació, en concepte dels partits de play-off del Futbol Club Andorra, disputats el mes de juny. Així ha sortit publicat aquest matí al Butlletí Oficial del Principat d'Andorra (BOPA). Els partits es van disputar contra l'Eivissa i la Ponferradina, i van permetre a l'FC Andorra assolir l'ascens.
ESPORTS
Ivan Álvarez