FUTBOL
El play-off de l’FCA, a Encamp
Primera reunió entre l’FC Andorra i la FAF perquè l’equip tricolor jugui la fase d’ascens al nou estadI
La Federació Andorrana de Futbol (FAF) i l’FC Andorra van mantenir ahir una primera reunió per acostar posicions i conèixer de primera mà la disponibilitat del nou estadi d’Encamp per acollir els partits com a locals dels tricolors al play-off d’ascens a Segona Divisió. Tot i que el fet que l’escenari encampadà acolliria el play-off era, evidentment, un secret a veus i una opció lògica donades les circumstàncies, era imprescindible una trobada formal entre les parts per enllestir els detalls de l’acord.
I és que la celebració dels Jocs dels Petits Estats i l’ús de l’Estadi Nacional per a la cerimònia d’inauguració impossibiliten que l’FC Andorra pugui fer servir el recinte habitual, tal com estipula el conveni vigent fins al 30 de juny. Durant la reunió es va posar sobre la taula la predisposició de la FAF per acollir l’Andorra a la nova instal·lació durant el mes de maig. Tanmateix, es va tenir en compte que el calendari de la federació inclou la final de la Copa Constitució el 25 de maig i dos partits de la selecció femenina corresponents a la Nations League els dies 30 de maig –contra Geòrgia– i 3 de juny –davant Malta. Malgrat això, hi ha la previsió que l’FC Andorra pugui fer servir el camp per a dos partits de local del play-off d’ascens si es dona el cas.
El lloguer, l'escull
El punt que encara queda per resoldre és la qüestió econòmica del lloguer de l’estadi. La FAF exigeix un import mensual de 100.000 euros, una quantitat que l’FC Andorra no preveu assumir en considerar que el trasllat forçat des del Nacional és per motius externs al club. En aquest context, el Govern podria valorar la possibilitat de subvencionar el cost del lloguer –s’ho plantejava per a la temporada vinent en cas de trasllat permanent dels tricolors a Encamp– i aquesta opció podria avançar-se i aplicar-se ja durant el play-off. Una possibilitat que, evidentment, facilitaria l’acord i evitaria un escenari d’incertesa logística en un moment clau de la temporada.
MOLTA IL·LUSIÓ EN EL TRAM FINAL
Els infants van poder seguir de prop una sessió d’entrenament del primer equip tricolor, a qui van animar intensament en aquesta recta final de temporada decisiva, en què l’FC Andorra es juga l’accés al play-off d’ascens a la Segona Divisió. Els crits de suport i l’ambient festiu van ocupar una part de les grades de l’Estadi Nacional en una jornada que va combinar esport, passió i valors de club. Tot i les absències per lesió del porter Charly Boga i Pablo Trigueros –que va ser pare ahir–, els lesionats Solís i Cerdà –tot i no entrenar amb el grup– no van voler perdre’s l’oportunitat de compartir una estona amb els infants, atenent-los després de la sessió. Com a record d’aquest matí especial, tots els assistents van rebre una bossa amb productes del club, com ara bufandes, pins, clauers i samarretes de l’FC Andorra, regal que va ser rebut amb gran il·lusió pels petits seguidors tricolors.
Optimisme al vestidor
La plantilla de l’FC Andorra és conscient de la importància dels quatre partits que resten, i de sumar els 12 punts, per assegurar el bitllet per al play-off. Jesús Clemente reconeix el moment clau que viu el grup i la necessitat de mostrar la millor versió. “És el moment clau de la temporada. Hem de mostrar ara la nostra millor versió si volem lluitar pel play-off”, va afirmar el lateral, que assegura que l’objectiu immediat passa per sumar els tres punts al pròxim partit, a casa i contra un rival directe, el Nàstic. “Només pensem en el pròxim partit. Per a nosaltres és una final. Aquest partit pot marcar el que volem fer fins al final. Hem d’anar a guanyar perquè no són només tres punts, també és el goal average amb ells”, va explicar. Amb 12 punts en joc, la consigna és clara: pensar partit a partit. “Beto deia que l’objectiu era fer els 15 punts. Ja en tenim tres. Ara en queden 12 i només pensem en el Nàstic. No podem pensar més enllà perquè ens equivocaríem”, va afirmar Clemente, que també valora la igualtat que hi ha a la lliga i que “no es pot mirar la classificació ni confiar-se”.