Nàdia Tudó marxa "tranquil·la i agraïda" de la natació professional
Lexnedadora de la FAN escenifica la retirada decidida fa uns mesos i diu adéu en un acte senzill
Nàdia Tudó ja és, oficialment, exnedadora de la Federació Andorrana de Natació (FAN), i aquest dilluns ha escenificat una retirada de la competició, molt meditada i decidida fa alguns mesos. Tudó s'acomiada "tranquil·la i agraïda" i ha definit la seva trajectòria "com un viatge que va més enllà de les marques i les competicions".
Redacció
L'exnedadora ha remarcat que "ara vull altres coses, viure una vida més normal", i ha reconegut que la gran espineta que li queda clavada és no haver pogut participar mai en uns Jocs Olímpics. El president de la FAN, Joan Clotet, ha llegit una carta de comiat dedicada i, entre altres coses, ha destacat que Tudó ha estat "talent, constància i exemple", i que ha pogut obrir el camí de molts nens i nenes que s'han volgut dedicar a la natació. A més ha ofert a Nàdia la possibilitat de continuar vinculada a la federació amb un altre rol, un guant que Tudó ha recollit amb matisos: "Sempre hi seré per a quan la federació em necessiti, però ara mateix necessito temps i no hem parlat encara de res concret".