ESPORTS
Nàdia Tudó anuncia la retirada
Ha participat en deu Mundials i s'ha penjat sis medalles als Jocs dels Petits Estats
Nàdia Tudó ha anunciat la seva retirada de la natació professional després de més de 13 anys competint al màxim nivell. La nedadora ordinenca acaba de participar al Campionat del Món de Singapur en la que ha estat la seva desena experiència mundialista (cinc en piscina llarga i cinc en curta). A més, Tudó ha disputat cinc Europeus a la seva carrera i ha participat en cinc Jocs dels Petits Estats, on suma sis medalles (dos ors, una plata i tres bronzes). Tudó, a més, compta amb 17 rècords d'Andorra vigents.
La nedadora va assenyalar que “estic molt orgullosa de tot el que he pogut fer a la meva carrera; marxo tranquil·la i sabent que és el moment", a més d'agregar que "crec que vindrà gent per sota que podrà superar tot el que he fet”.