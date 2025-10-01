Escaldes-Engordany
La Cursa Tres Ponts vol superar els 200 participants
La prova se celebrarà el 25 d'octubre
La consellera d’Esports i Servei de Tràmits d’Escaldes-Engordany, Laura López, i el cap de l’Àrea d’Esports, Julio Pintado, han explicat aquest dimecres, en el marc de la presentació de la Cursa Popular 3 Ponts d’Escaldes-Engordany, que l’objectiu per a enguany és superar els 200 inscrits, després d’haver-ne assolit 170 en l’edició anterior. La cursa —que tindrà lloc el 25 d’octubre— oferirà dues distàncies: una de 2,5 quilòmetres, de caràcter no competitiu i adreçada a famílies, i una altra d’uns 5 quilòmetres, amb un perfil més esportiu. "La intenció és passar per sobre o molt a prop dels tres ponts —el Pont de la Tosca, el Pont dels Escalls i el Pont d’Engordany— que, com ja sabeu, han estat rehabilitats. Aquest any sí que hi podrem passar per sobre o pel costat i veure’ls, i així també donem a conèixer una mica el patrimoni de la nostra parròquia", ha destacat López, que també ha recordat que cal venir disfressat. A més, ha subratllat que un dels objectius principals és consolidar l’esdeveniment com una cita popular al calendari de la parròquia.
La cursa curta, pensada per a famílies, nens i infants, que passarà pel Pont de la Tosca com a novetat, començarà a les 18 hores, i la cursa llarga, que també inclourà el Pont d’Engordany i passarà molt a prop del Pont dels Escalls, començarà a les 19 hores. En aquest sentit, Pintado —qui ha explicat que no es passarà per sobre del Pont dels Escalls perquè el terreny és irregular i, tractant-se d’una cursa de tarda-vespre, es volen evitar possibles lesions o caigudes— ha assenyalat que no hi haurà premis ni pòdiums, però que tots els participants rebran un Welcome Pack millorat respecte a l’any passat amb obsequis que inclouen una samarreta tècnica pels corredors de la distància llarga. Per la seva banda, López ha afegit que durant el recorregut hi haurà animacions i activitats per a totes les edats, i a l’arribada s’oferirà avituallament i tallers.
Les inscripcions -3 euros per la modalitat curta i 10 euros per la modalitat llarga- ja es poden fer a través de la pàgina web del comú o a través de la plataforma topchrono.net.
Redacció