Més de 170 participants a la primera cursa popular dels 3 Ponts

Èxit de participació a la primera edició de la cursa popular dels 3 Ponts, amb més de 170 corredors de diferents nivells. Segons informa el comú d'Escaldes, el 35% dels participants pertanyien a categories de promoció esportiva, corresponent a menors de 18 anys, i un 30% a majors de 60 anys. Des del comú també han volgut destacar que el 60% dels inscrits eren dones.

Aquesta cursa ha estat dissenyada per "acollir a corredors de diferents nivells amb l'objectiu de fomentar l'activitat física per a tothom". En aquesta edició s'han traçat dos recorreguts, el primer d'1,7 quilòmetres, d'execució més senzilla, i un altre de 3,2 per aquelles més preparats.