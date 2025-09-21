Futbol
L’acta de l'FC Andorra- Mirandés recull acusacions contra Piqué i Nogués
El document redactat per De Ena Wolf, l'àrbitre del partit, parla d'"actitud intimidatòria" i "to amenaçant"
L’empat a l'Estadi de la FAF de l'FC Andorra contra el Mirandés (1-1) va escriure un episodi polèmic després del partit i un cop coneguda l’acta arbitral redactada pel col·legiat Alonso de Ena Wolf, les conseqüències podrien tenir un alt preu. El document recull comportaments intimidatoris i insults per part de membres de la directiva tricolor, amb Gerard Piqué al capdavant, del director esportiu Jaume Nogués i del tècnic assistent, Carles Manso. En aquest sentit, segons l'acta, el màxim accionista del club es va acostar "a escassos centímetres d’un dels assistents" cridant i fent objeccions arbitrals "en actitud intimidatòria i en to amenaçant". L’acció es va produir després de la xiulada final, enmig d’un ambient carregat de tensió pel poc temps afegit -només quatre minuts- i per les reiterades pèrdues de temps del rival.
El document també reflecteix la reacció del director esportiu, Jaume Nogués, que va dirigir-se al col·legiat "a viva veu i de forma agressiva", proferint frases com "sou uns pocavergonyes" i "això és una vergonya". Per la seva banda, Carles Manso va ser encara més dur, insultant-lo amb crits de "fill de puta, fill de puta!". Aquests incidents poden tenir dures conseqüències per als implicats, que s'exposen a sancions econòmiques importants i sancions individuals i, a més, dos membres de l'staff tècnic, Dani Ortiz i Dani Soriano, seran sancionats per, almenys, un partit en ser expulsats en el partit contra el Mirandés.
Empat contra els elements
