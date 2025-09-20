Futbol
Ibai Gómez reconeix haver-se quedat "perplex" amb l'actuació abritral
El tècnic assegura que el jutge del partit li ha comentat que és el VAR qui marca el temps afegit
L'empat entre l'FC Andorra i el Mirandès (1-1) s'ha continuat jugant a la sala de premsa i l'entrenador tricolor, Ibai Gómez, s'ha mostrat molt clar durant la seva compareixença. El tècnic s'ha mostrat satisfet amb l’actuació de l’equip tot i l’empat, però no ha amagat la seva indignació amb l’actuació de De Ena Wolf, l’àrbitre: “S’ha equivocat absolutament. No només en l’acció de l’afegit, sinó també en altres accions”, ha lamentat. A més ha explicat que, al final del partit, “li he preguntat per què només ha afegit quatre minuts i la resposta m’ha deixat perplex. M’ha dit que l’afegit el marca el VAR”, ha apuntat el tècnic. Finalment ha insistit que “és la primera notícia que tinc, que el VAR és l’encarregat de fixar l’afegit en un partit de Segona o Primera Divisió. Quan m’ho han dit, no sabia què contestar. Jo pensava que el VAR no era per això. Igual m’equivoco, però no ho entenc. I em sembla una pena perquè crec que soc un dels entrenadors que més respecta els àrbitres".
ESPORTS
L'FC Andorra es topa amb el Mirandès a Encamp (1-1)
Ivan Álvarez