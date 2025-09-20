Futbol
L'FC Andorra es topa amb el Mirandès a Encamp (1-1)
L'equip tricolor, tot i els mereixements, signa les taules amb gol de Villahermosa
L'FC Andorra s'ha hagut de conformar amb les taules en un partit aspre davant el Mirandès, que ha comptat amb la permissibilitat de l'àrbitre, Alonso de Ena Wolf, que ha acabat de treure de polleguera el conjunt tricolor. L'Andorra ha començat amb un gran to, entrant molt bé al partit, amb un discurs absolut amb intencions i pilota i amb Minsu protagonitzant les millors accions ofensives. Després d'algunes petjades mereixedores del gol ha obert el marcador Dani Villahermosa, resolent un atac conduït per Olabarrieta i Carrique (21'), un gol ràpidament neutralitzat després que Carlos Fernández convertís un dubtós penal favorable al Mirandés (26'). A l'equip tricolor no li ha caigut bé l'empat i, tot i tenir alguna opció més a les botes d'Olabarrieta, ha agraït el descans per intentar recuperar el control de la situació. Ho ha fet l'Andorra a la represa, amb molta possessió i treballant per trobar espais. L'entrada de Jastin ha sacsejat l'atac tricolor que ho ha intentat de tots colors, amb opcions de Martí Vilà, Olabarrieta i el propi Jastin però, al final, s'ha hagut de conformar amb un empat que té molt poc gust, tot i que l'equip tricolor segueix en la zona noble de la classificació. La propera jornada l'Andorra visitarà Santander per enfrontar-se al Ràcing.
FITXA TÈCNICA
FC ANDORRA, 1: Yaakobishvili, Carrique, Gael Alonso, Bombardó, Martí Vilà; Sergio Molina, Villahermosa, Marc Domènech; Minsu, Lautaro i Olabarrieta
MIRANDÈS, 1: Nikic, Novoa, Juan Gutiérrez, Martín, I. Córdoba, Medrano; Rafa Bauza, T. Helguera, Pablo López, Varela i Carlos Fernández.
CANVIS: Jastin per M. Domènech (55’); Álvaro Martín per Villahermosa (65’); Uzkudun per Carrique (84’) -FC Andorra-; Pica per I. Córdoba (46’); Postigo per Novoa (53’); El Jebari per Varela (69’); Petit per Carlos Fdez. (80’) i Aaron Martín per Pablo López (80’) -Mirandés-
GOLS: 1-0, Villahermosa (21’); 1-1, Carlos Fernández, de penal (26’).
ÀRBITRE: Alonso de Ena Wolf (Aragonès).
TARGETES: Groga a Minsu, Dani Ortiz (entrenador de porters), Martí Vilà - FC Andorra-; Medrano, I. Córdoba, Thiago, Nikic -Mirandès-.
ESTADI: Estadi de la FAF, amb 3.931 espectadors.