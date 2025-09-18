FUTBOL
La Lliga Nacional arrencarà el 4 i 5 d'octubre
Govern estudiarà limitar la contractació de futbolistes, i treballa per un quota específica d'esportistes
La Lliga Multisegur Assegurances arrencarà el cap de setmana del 4 i 5 d'octubre. Aquesta és la voluntat de Govern, tal i com ha anunciat la ministra de Cultura i Esport, Mònica Bonell. Segons ha explicat la ministra, la quota general s'avançarà a aquella setmana, i la intenció és que el campionat domèstic arrenqui aquells dos dies, que seria la data límit "perquè es puguin fer tots els partits amb normalitat".
Durant la seva compareixença, Bonell ha avançat que l'executiu està estudiant "fixar un número màxim de permisos de residència i treball per club" amb la voluntat que els jugadors del país puguin tenir també participació a la competició nacional. A més, també de cara al futur, s'està estudiant juntament amb Interior establir unes quotes específiques per a l'esport professional.
NACIONAL
La quota deixa la lliga fora de joc
Marc Basco