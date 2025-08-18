Bàsquet
El MoraBanc Andorra començarà la lliga a la pista de l'UCAM Múrcia
El primer partit a casa serà el cap de setmana de l'11 i 12 d'octubre contra la Laguna Tenerife
El MoraBanc Andorra iniciarà la lliga a la pista de l'UCAM Múrcia el cap de setmana del 4 i 5 d'octubre. El primer partit com al Pavelló Toni Martí serà contra la Laguna Tenerife el cap de setmana de l'11 i 12 d'octubre, corresponent a la segona jornada. El calendari d'aquesta temporada ha estat publicat aquest matí, tot i que encara no estan tancats els dies ni les hores dels partits. L'equip tricolor rebrà el Madrid a la jornada 15 (10 i 11 de gener) i el Barça a l'última jornada, la 34, que es jugarà els dies 28,29 i 30 de maig del 2026.
L'equip enceta avui la pretemporada amb les pertinents proves físiques i mèdiques i amb la primera trobada al Pavelló Toni Martí. El MoraBanc disputarà sis assajos de pretemporada –dos d’ells, contra Barça i Joventut, tindran caràcter oficial en tractar-se de la Lliga Catalana– i destaca l’enfrontament amb el Paris Basketball en el marc del Trofeu d’Encamp, el dia de Meritxell.
