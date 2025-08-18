BÀSQUET
El MoraBanc Andorra enceta avui la pretemporada
La plantilla del MoraBanc Andorra donarà avui el tret de sortida a la pretemporada 25-26 amb les pertinents proves físiques i mèdiques i amb la primera trobada al Pavelló Toni Martí. El tècnic Joan Plaza comença un nou projecte amb una plantilla feta a mida, sent l’arquitecte des del principi, i amb sis cares noves respecte al curs anterior: Aaron Best, Justin McKoy, Morris Udeze, Yves Pons, Artem Pustovyi i Rubén Guerrero, mentre que segueixen de la temporada passada Shannon Evans, Ferran Bassas, Kyle Kuric i Chumi Ortega. També continuarà Stan Okoye, que serà l’única absència del primer dia en trobar-se jugant l’AfroBasket amb Nigèria.
L’equip tricolor disputarà sis assajos de pretemporada –dos d’ells, contra Barça i Joventut, tindran caràcter oficial en tractar-se de la Lliga Catalana– i destaca l’enfrontament amb el Paris Basketball en el marc del Trofeu d’Encamp, el dia de Meritxell.