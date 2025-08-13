BÀSQUET
Plantilla tancada i a mida
El MoraBanc Andorra completa la rotació de 12 jugadors per al curs vinent amb el darrer anunci d’Yves Pons
El MoraBanc Andorra ja té perfilada i tancada la plantilla amb què afrontarà la temporada 2025-2026. Un bloc pensat per competir des de la solidesa i la intensitat física, amb sis incorporacions, sis baixes, una pintura totalment renovada i la continuïtat a la banqueta de Joan Plaza, que iniciarà, així, el seu primer projecte des d’inici de temporada. El tècnic ha participat activament en cada decisió del mercat per construir un bloc amb el seu segell: físic, solidari, amb intensitat defensiva i compromís col·lectiu.
En aquest mercat han arribat sis cares noves a l’equip tricolor, que aportaran varietat i profunditat a la rotació. Aaron Best, escorta canadenc de 32 anys que debutarà a la Lliga Endesa, i fins a cinc peces a la pintura: McKoy, Udeze, Pons, Pustovyi i Rubén Guerrero. Així en la posició d’ala-pivot, la direcció esportiva ha apostat per l’energia de Justin McKoy i Morris Udeze, dos jugadors que encara han de mostrar el seu sostre competitiu, però que encaixen amb la idea d’intensitat física de Plaza. Yves Pons, fitxatge d’impacte pel seu perfil atlètic i experiència a l’NBA, l’Eurolliga i la Lliga Endesa, i que prové del Bàsquet Girona, completa el grup de novetats interiors. A la pintura, Rubén Guerrero reforçarà la rotació com a especialista defensiu i intimidador al costat d’un Artem Pustovyi que voldrà ser el referent sota el cèrcol, tal com ha demostrat al Barça o al Joventut. Pel que fa al grup de jugadors que continuen respecte a la temporada passada, destaquen Kyle Kuric, a qui li resta un any de contacte, i Stan Okoye i Shannon Evans, que van ampliar la seva vinculació amb el MoraBanc i que, a banda de la seva capacitat anotadora, garanteixen estabilitat en dues posicions clau i donen continuïtat al nucli. Amb ells, Plaza seguirà comptant amb homes de confiança com Rafa Luz, Ferran Bassas, Chumi Ortega i amb Aaron Ganal com a jugador del planter.
Baixes sensibles
El capítol de baixes inclou noms importants, com ara Jerrick Harding, Nikos Chougkaz, Sekou Doumbouya, Ben Lammers i Felipe dos Anjos, a més de la coneguda del capità, Nacho Llovet, i que el club no ha fet encara oficial. Així, sense gaires noms mediàtics de primer nivell, el MoraBanc aposta per una identitat clara: solidesa defensiva, versatilitat tàctica i ambició, i amb la plantilla completada i dissenyada a mida, Plaza tindrà a les seves mans un equip equilibrat i adaptat als seus principis, amb el repte d’assegurar, primer de tot, la permanència a l’ACB.
Okoye, a l'AfroBasket
D’altra banda, el club tricolor va confirmar ahir que Stan Okoye disputarà l’AfroBasket amb la seva selecció, la de Nigèria, però no així Shannon Evans, que no hi anirà amb Guinea. Okoye debutarà avui contra Madagascar (15.30 h) al Pavelló Multiusos de Luanda, Angola. Nigèria, enquadrada al grup B, també s’enfrontarà a Tunísia –divendres– i al Camerun, aquest diumenge.
ANTONIO MARTIN SERÀ REESCOLLIT PRESIDENT L'ACB
Martín, nascut el 1966, va assumir la presidència el juliol del 2018, rellevant Francisco Roca, i inicialment va ser designat per un període de quatre anys, fins al 2022. No obstant això, un any abans del final d’aquell mandat, els clubs van decidir renovar-li la confiança fins al 2025 de manera unànime. Ara, amb el vistiplau de la comissió electoral, tot apunta que prolongarà el seu lideratge fins al 2029 si rep el suport dels clubs en la votació prevista. La continuïtat de Martín va arribar a posar-se en dubte arran d’unes acusacions recents per haver cobrat, juntament amb el director general, uns bonus sense l’aprovació de l’assemblea.