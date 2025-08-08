BÀSQUET
Llovet no seguirà al MoraBanc
Després d’una etapa de cinc temporades i un gran arrelament al país, el club prescindeix de l’ala-pivot català
Nacho Llovet no continuarà al MoraBanc la temporada vinent. El club ja ha comunicat al jugador que no compta amb ell de cara a l’imminent curs, tot i que la seva situació contractual –que finalitzava aquest 2025– encara es troba vinculada a la baixa mèdica per una lesió al genoll, que el va obligar a passar pel quiròfan el mes de maig. En concret, es va sotmetre a una artroscòpia del menisc extern del genoll dret, que el va deixar fora dels últims tres partits de lliga, Leyma Corunya i el Covirán Granada, a domicili, i el del BAXI Manresa, al Pavelló Toni Martí. Segons ha pogut saber el Diari, un cop sigui donat d’alta mèdica, la seva desvinculació del club serà efectiva.
Després de la no continuïtat de Felipe dos Anjos, Llovet protagonitzarà una altra sortida amb flaire nostàlgica. El fins ara capità tricolor va arribar a Andorra l’estiu del 2019 i en aquests cinc anys s’ha convertit en una de les figures més identificades amb el projecte i l’afició. Ha jugat 208 partits oficials amb el MoraBanc, repartits entre la Lliga Endesa (122), la LEB Or (34), l’Eurocup (49), la Copa del Rei (2) i la Copa Princesa (1), convertint-se en el segon jugador amb més partits a l’ACB de la història del club, amb 122 i només per darrere de David Jelinek. Aquesta última temporada ha disputat 21 partits amb 2,3 punts, 2,4 rebots i 3,6 de valoració en 11 minuts de mitjana.
Sense oferta per seguir
Més enllà de les estadístiques, Llovet ha estat una referència dins i fora de la pista, un líder per al vestidor i un jugador compromès amb una lleialtat irrefutable. Ara bé, el MoraBanc ha entès que les etapes s’inicien i s’acaben i ha decidit prescindir de l’ala-pivot en el nou projecte de Joan Plaza. La intenció de Llovet ha estat sempre la de poder seguir, almenys, una temporada més, però el club no li ha ofert cap proposta de renovació, ni tan sols a la baixa, i el mateix jugador hauria rebut la negativa de la direcció esportiva amb sorpresa.
A més, tot fa pensar que el comiat serà discret, especialment perquè la situació s’ha anat diluint amb el pas de les setmanes i sembla que, com va passar amb altres noms il·lustres com Dos Anjos, l’adeu de Nacho Llovet, després d’una etapa de cinc temporades, es produirà sense grans escarafalls. El dubte de la continuïtat de Llovet era el que restava per donar la plantilla per tancada. Així, ara el club treballa per incorporar una darrera peça que reforci la pintura.
EL MORABANC DEFINEIX LA PRETEMPORADA
TAMBÉ LLIGA CATALANA
Posteriorment, el MoraBanc competirà en la 46a Lliga Catalana, els dies 17 i 18 de setembre, contra el Barça i el Joventut, respectivament, al Palau d’Esports Catalunya de Tarragona i amb horaris pendents de confirmació. Serà l’últim pas abans de tancar la pretemporada amb el 4t Trofeu d’Andorra la Vella, que enguany recupera la seva presència al calendari amb un nou enfrontament davant el BAXI Manresa, el 26 de setembre a les 20.00 hores al Pavelló Toni Martí. Abans de l’inici oficial de la competició, també està prevista la tradicional estada al Pas de la Casa, una cita habitual en la preparació del MoraBanc, tot i que les dates exactes encara estan per determinar.
La temporada oficial començarà el cap de setmana del 4 i 5 d’octubre, amb l’inici de la Lliga Endesa.