Violència
Un any de suspensió per al ciclista que va agredir sexualment Ares Masip
La resident va denunciar l'abús fa nou mesos
El ciclista que va agredir sexualment la ciclista resident Ares Masip, ha estat condemnat a un any de suspensió per part de la Unió Ciclista Internacional (UCI). Així ho ha anunciat aquesta tarda Masip a través d'un vídeo pujat a les xarxes socials, després que l'UCI completés totes les fases que recullen els protocols, entre els quals destaquen l'entrevista a les parts, la presentació de proves i les declaracions de testimonis. "Lamentablement no és el primer cas d'abús en el ciclisme, però sí que és el primer ciclista professional sancionat per aquest tema per part de la UCI", explica Masip, tot recordant que "ha estat un procés dur, ple de pors i dubtes. Però aquesta és una petita victòria que em dona forces per continuar endavant".
La ciclista defensa la resolució i espera que aquesta sigui "un petit pas que serveixi per crear un espai més digne i segur". Tot i això, recorda que el cas no està tancat i que "ara que he trencat el silenci, no faré cas pas endarrere".
Redacció