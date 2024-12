La ciclista resident Ares Masip denuncia una agressió sexual

La ciclista resident Ares Masip va denunciar ahir públicament una agressió sexual que va ocórrer fa una mica més d’un any a Àustria durant una prova de la Copa del Món de BTT en enduro a Àustria, quan un altre corredor va entrar a la seva furgoneta mentre ella dormia després d’una cursa. “Soc Ares Masip, ciclista de muntanya, i el 2023 vaig ser abusada sexualment al pàdoc d’una Copa del Món per part d’un corredor”, així arrenca el vídeo publicat per l’esportista a les xarxes socials, una confessió que forma part del procés de reparació i també de la denúncia “d’unes situacions que són molt més freqüents del que ens pensem”.

“A poc a poc vaig anar sent conscient de la gravetat dels fets i he decidit denunciar-ho”

Ares Masip, Ciclista

Natural de Lleida, Masip va ser en tres ocasions subcampiona d’Espanya i campiona de Catalunya, i des de fa sis anys viu a Andorra, per això competeix amb llicència de la Federació Andorrana de Ciclisme (FAC). A més de fer una denúncia pública, la ciclista va presentar-ne també una als mossos d’esquadra a la Seu d’Urgell, ja que el presumpte agressor és també de nacionalitat espanyola, i encara que els fets haguessin ocorregut a Àustria, aquesta s’ha de presentar en territori espanyol perquè sigui l’Audiència Nacional del país veí la que ho analitzi. També va denunciar-ho a l’UCI (Unió Ciclista Internacional) per intentar obtenir mesures cautelars, i és que després d’aquest fet va coincidir en algunes curses més amb el seu agressor.

Segons el relat de Masip, estava dormint a la furgoneta després de la cursa i ell “va venir de matinada i va intentar forçar-me a mantenir relacions sexuals amb ell”. “M’hi vaig negar des del primer moment”, afegeix, però denuncia que “ell no parava de refregar-me el seu penis pel cos, d’intentar-me fer petons i no parava d’insistir. En un moment vaig voler cridar, apartar-lo, marxar, i ell em va tapar la boca, em va agafar dels braços, va estar repetint que em violaria mentre m’intentava despullar.” Per últim, va explicar que “al principi ho vaig intentar oblidar, fer com si no hagués passat res, però van anar passant els mesos, anàvem coincidint a les carreres, i cada vegada sentia més fàstic i més rebuig”, i va cloure que “a poc a poc vaig anar sent conscient de la gravetat dels fets i m’ha costat molt, però he decidit denunciar-ho”, tot i admetre que no està sent un procés fàcil i que no sap què passarà. Però segons va assenyalar ella mateixa, va voler fer pública aquesta situació perquè assegura que “són molt més freqüents del que ens pensem”, i també “perquè crec que és possible construir una societat més justa i més segura”, a més de tancar la seva denúncia amb un “ja n’hi ha prou de tanta impunitat”.